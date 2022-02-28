Де Дзерби, возглавляющий «Шахтёр», покинул Украину. Он оставался для поддержки игроков

42-летний итальянский специалист Роберто Де Дзерби, возглавляющий донецкий «Шахтёр», принял решение покинуть Украину. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.
Как отмечает источник, тренер со своим штабом покинули Киев на поезде и отправились на границу с Польшей, куда должны были прибыть поздно ночью. Ранее сообщалось, что он отказывался от эвакуации до тех пор, пока не будет гарантирована безопасность футболистов.
Напомним, 24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. В этот же день президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения. На данный момент проведение на Украине спортивных турниров приостановлено.
Де Дзерби подписал контракт с «Шахтёром» в мае 2021 года. Его соглашение с донецким клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.
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