Игроки «Шахтёра» и «Динамо» попросили правительство Бразилии вывезти их с Украины

Игроки донецкого «Шахтёра» и киевского «Динамо» обеспокоены нынешней ситуацией в Украине. Футболисты вместе со своими семьями записали видеообращение к правительству Бразилии с просьбой вывезти их с Украины. Ролик размёщён в «инстаграме» игрока «Шахтёра» Давида Нереса.

В видео приняли участие Давид Нерес, Педриньо, Витао, Додо, Маркос Антонио, Марлон, Фернандо, Майкон (все – «Шахтёр»), а также Де Пена и Витиньо (оба – «Динамо»).

Напомним, ранее стало известно, что чемпионат Украины по футболу приостановлен из-за введения военного положения в стране.



Сегодня президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения в стране. Это было сделано на фоне недавнего признания Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР) российским лидером Владимиром Путиным.