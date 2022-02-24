Игроки «Шахтёра» и «Динамо» попросили правительство Бразилии вывезти их с Украины

Игроки донецкого «Шахтёра» и киевского «Динамо» обеспокоены нынешней ситуацией в Украине. Футболисты вместе со своими семьями записали видеообращение к правительству Бразилии с просьбой вывезти их с Украины. Ролик размёщён в «инстаграме» игрока «Шахтёра» Давида Нереса.
В видео приняли участие Давид Нерес, Педриньо, Витао, Додо, Маркос Антонио, Марлон, Фернандо, Майкон (все – «Шахтёр»), а также Де Пена и Витиньо (оба – «Динамо»).
Напомним, ранее стало известно, что чемпионат Украины по футболу приостановлен из-за введения военного положения в стране.
Сегодня президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения в стране. Это было сделано на фоне недавнего признания Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР) российским лидером Владимиром Путиным.
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