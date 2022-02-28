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Игрока «Гремио» госпитализировали после того, как неизвестные напали на клубный автобус

Игрока «Гремио» госпитализировали после того, как неизвестные напали на клубный автобус
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Полузащитник «Гремио» Матиас Вильясанти получил удар камнем по голове после того, как неизвестные напали на автобус его клуба, сообщает пресс-служба бразильской команды.

Нападение на автобус со стороны злоумышленников случилось 26 февраля у стадиона «Бейра-Рио», где должен был пройти матч «Гремио» с «Интернасьоналом». Неизвестные выбили окна автобуса камнями, а несколько футболистов «Гремио» получили травмы. Вильясанти был отправлен в больницу. В ходе обследования у хавбека была диагностирована черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, травма бедра и множественные гематомы. После ночи в больнице Вильясанти был выписан и отправился домой, где будет находиться под наблюдением медицинского штаба «Гремио». Также стало известно о задержании двух подозреваемых в беспорядках.

Встреча «Интернасьонала» и «Гремио» была перенесена.

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