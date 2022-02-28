Игрока «Гремио» госпитализировали после того, как неизвестные напали на клубный автобус

Полузащитник «Гремио» Матиас Вильясанти получил удар камнем по голове после того, как неизвестные напали на автобус его клуба, сообщает пресс-служба бразильской команды.
Нападение на автобус со стороны злоумышленников случилось 26 февраля у стадиона «Бейра-Рио», где должен был пройти матч «Гремио» с «Интернасьоналом». Неизвестные выбили окна автобуса камнями, а несколько футболистов «Гремио» получили травмы. Вильясанти был отправлен в больницу. В ходе обследования у хавбека была диагностирована черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, травма бедра и множественные гематомы. После ночи в больнице Вильясанти был выписан и отправился домой, где будет находиться под наблюдением медицинского штаба «Гремио». Также стало известно о задержании двух подозреваемых в беспорядках.
Встреча «Интернасьонала» и «Гремио» была перенесена.
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