«Кристал Пэлас» готов предложить за игрока «Реала» € 18 млн

«Кристал Пэлас» заинтересован в подписании полузащитника мадридского «Реала» Дани Себальоса. Английский клуб запросил стоимость 25-летнего футболиста. Об этом сообщает Fichajes.
По сведениям источника, «Кристал Пэлас» готов предложить за экс-игрока лондонского «Арсенала» € 18 млн.
Даниэль является воспитанником «Бетиса». Он перешёл в «Реал» в 2017 года за € 16,5 млн. С 2019 по 2021 год испанский полузащитник выступал на правах аренды за «Арсенал», проведя за команду 77 матчей (два гола, пять результативных передач). В нынешнем сезоне Себальос принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых отдал одну голевую передачу. Контракт футболиста истекает в конце следующего сезона.
«Кристал Пэлас» и «Бёрнли» не сумели выявить победителя в 27-м туре АПЛ:
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