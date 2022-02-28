Источник: агент вундеркинда «Барселоны» был замечен в офисе мадридского «Реала»
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Агент полузащитника каталонской «Барселоны» Гави Иван де ла Пенья на прошлой неделе был замечен в офисе мадридского «Реала». Об этом сообщает Marca.
Cоглашение 17-летнего испанского футболиста с сине-гранатовыми истекает в конце следующего сезона. По сведениям источника, в настоящее время нет никаких предпосылок к тому, что он будет его продлевать.
В нынешнем сезоне Гави в 21 матче испанской Ла Лиги забил два гола и отдал четыре голевые передачи. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 40 млн.
Депай забивает последний мяч «Барселоны» в ворота «Атлетика» в 26-м туре чемпионата Испании:
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