«СКА-Хабаровск» расторг контракт с украинским защитником

Защитник Дмитрий Литвин и «СКА-Хабаровск» расторгли соглашение по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает пресс-служба хабаровского клуба в «твиттере».

25-летний украинский защитник перешёл в команду летом 2021 года на правах свободного агента. За «СКА-Хабаровск» Литвин принял участие в 19 матчах Футбольной национальной лиги и Кубка России, отметившись голевой передачей. Ранее в России Литвин также играл за тольяттинский «Акрон».

Литвин — воспитанник «Металлиста». Также футболист играл за португальские команды, а с 2018 года выступал за луганскую «Зарю», а затем донецкий «Олимпик». Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 300 тыс.

«СКА-Хабаровск» в 25 матчах ФНЛ набрал 41 очко и занимает в турнирной таблице пятое место.