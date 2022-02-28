«Спартак» отстранён от участия в Лиге Европы и других европейских соревнованиях
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ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы от участия во всех международных соревнованиях. Таким образом, московский «Спартак» не сыграет в 1/8 финала Лиги Европы нынешнего сезона. Соперник красно-белых должен был стать немецкий «РБ Лейпциг».
Напомним, ранее УЕФА вынес решение, согласно которому, сборные России и Украины, а также футбольные клубы из этих стран будут проводить домашние матчи в турнирах под эгидой УЕФА на нейтральных стадионах. Однако футбольная общественность осталась недовольна таким решением, в связи с чем ФИФА и УЕФА провели внеплановое заседание, на котором было принято новое решение — отстранить сборную России и российские клубы от всех международных соревнований.
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