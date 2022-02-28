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Экс-тренер сборной России: санкции ФИФА и УЕФА очень крутые. Я разочарован

Экс-тренер сборной России: санкции ФИФА и УЕФА очень крутые. Я разочарован
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал решение ФИФА и УЕФА отстранить российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях.

«Негативная новость. Очень и очень прискорбно, особенно для тренеров, игроков и болельщиков, для которых это часть жизни. Сложилась патовая ситуация. Я рассчитывал, что они примут санкции, но не такие крутые. Я крайне разочарован действиями ФИФА и УЕФА.

Теплится какая-то надежда, что в этих серьёзных организациях найдутся адекватные люди. Надеюсь, спустя время они примут другое решение», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

В связи с санкциями национальная команда нашей страны не сыграет в стыковых матчах отбора на чемпионат мира — 2022 и, соответственно, пропустит мировое первенство в Катаре.

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