Юрист объяснила, можно ли обжаловать решение ФИФА и УЕФА об отстранении российских команд

Анна Анцелиович, руководитель спортивной практики юридической группы КлеверКонсалт, прокомментировала возможность обжалования решения ФИФА и УЕФА в Международный спортивный суд.



«Любое решение можно обжаловать в CAS в соответствии с регламентами ФИФА и УЕФА. Вопрос по существу —надо смотреть документы. Решение, которое обжалуется, не отменяется на время заседания», — сказала Анцелиович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Напомним, ранее стало известно, что ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях. Таким образом, национальная команда нашей страны не сыграет в стыковых матчах отбора на чемпионат мира — 2022 и, соответственно, пропустит мировое первенство в Катаре.



Накануне ФИФА вынесла решение, согласно которому сборная России может принимать участие в международных турнирах под названием «сборная РФС», а также без флага и гимна. Однако такое решение возмутило футбольную общественность, в связи с чем ФИФА пересмотрела свою позицию.