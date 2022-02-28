Бышовец — о решении ФИФА и УЕФА: сказать, что это безобразие — не сказать ничего

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец высказал своё мнение об отстранении сборной России и клубов страны от участия в турнирах, проводимых под эгидой ФИФА и УЕФА.

«Сказать, что это безобразие — не сказать ничего. Как можно переносить политику на спорт? То же произошло с Камилой Валиевой. Это больно. Я понимаю, как это будет воспринято болельщиками и игроками.

Каждый футболист хочет сыграть за национальную сборную и в еврокубках. Это большой удар по развитию российского футбола. И, конечно, отстранение повлияет и на приезд иностранцев», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

Напомним, ранее стало известно, что ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях. Таким образом, национальная команда нашей страны не сыграет в стыковых матчах отбора на чемпионат мира — 2022 и, соответственно, пропустит мировое первенство в Катаре.

Накануне ФИФА вынесла решение, согласно которому сборная России может принимать участие в международных турнирах под названием «сборная РФС», а также без флага и гимна. Однако такое решение возмутило футбольную общественность, в связи с чем ФИФА пересмотрела свою позицию.