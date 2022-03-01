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«Лидс» объявил о назначении экс-тренера «РБ Лейпциг» Джесси Марша

«Лидс» объявил о назначении экс-тренера «РБ Лейпциг» Джесси Марша
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48-летний американский специалист Джесси Марш, известный по работе наставником немецкого «РБ Лейпциг», стал главным тренером английского «Лидс Юнайтед». Об этом сообщает пресс-служба клуба английской Премьер-лиги на официальном сайте.

«Мы рады приветствовать Джесси в клубе и рады, что он откроет для нас новую главу. Джесси — это тот, кого мы определили несколько лет назад во время его пребывания в «Ред Булл Зальцбург», и мы считаем, что его философия и стиль футбола соответствуют философии клуба и очень хорошо подойдут игрокам», — прокомментировал назначение Марша директор по футбольным операциям «Лидса» Виктор Орта.

«Тоттенхэм» разгромил на выезде «Лидс» в матче чемпионата Англии.

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Отмечается, что Марш заключил контракт с «Лидсом» до июня 2025 года. Ранее он работал в таких клубах, как «Монреаль Импэкт», «Нью-Йорк Ред Буллз», «Ред Булл Зальцбург» и «РБ Лейпциг». В числе его достижений: победа в регулярном чемпионате МЛС (2015 год), чемпион Австрии (сезон-2019/2020 и 2020/2021), а также завоевание Кубка Австрии (сезон-2019/2020 и 2020/2021).

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