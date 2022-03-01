Сутормин обратился к болельщикам «Зенита» после победы в игре с «Рубином»
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Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин обратился к болельщикам в соцсетях после победы сине-бело-голубых в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (3:2). Напомним, Сутормин забил один из голов «Зенита» в этой игре, реализовав пенальти.
«Очень важная домашняя победа, добытая на последних минутах! Спасибо всем, кто за нас болел и писал приятные слова после матча в Севилье», — написал Сутормин в своём «инстаграме», прикрепив фотографию с матча.
Санкт-петербургский «Зенит» набрал 41 очко в 19 встречах и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Казанский «Рубин» (22) — на 11-м месте. Второе место в таблице занимает московское «Динамо» (39). Действующий чемпион России — «Зенит».
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