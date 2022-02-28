Семак прокомментировал драматичную победу «Зенита» в матче с «Рубином»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды в матче 19-го тура РПЛ с «Рубином» (3:2). Напомним, решающий мяч на 90+2-й минуте забил новичок сине-бело-голубых Иван Сергеев.

«Тяжёлая игра. С точки зрения качества игры, думаю, играли хорошо, за исключением моментов с двумя пропущенными мячами и момента в конце матча. Могли этого не допускать. В остальном считаю, что была хорошая и приличная игра и по движению, и по качеству, и по количеству моментов. Ребята сегодня абсолютно заслуженно победили вопреки многим давящим факторам. Но с точки зрения самого результата, отношения к делу, все большие молодцы. Заслуженная, сложная победа. Поздравляю нашу команду и болельщиков с этой победой.



Почему поменял состав? Мне понравилось и качество игры, и все футболисты, которые играли в прошлом матче, они провели игру на очень хорошем уровне. Кого-то убирать из состава, наверное, было необоснованным. Сегодня, конечно, кто-то может быть устал, кто-то не так ярко сыграл, как предыдущий матч. Но в целом и сегодняшняя игра по качеству была очень хорошей.

Достаточно нервозная концовка получилась. Нам казалось, был чистейший фол, который арбитр не увидел. Артёма Дзюбу толкали. И момент с добавленным временем, которое уже истекло. Что касается контратаки, то, конечно, во-первых, в большом количестве пошли при таком счёте, во-вторых, на ровном месте потеряли мяч и случился рикошет от нашего игрока на дальнюю штангу — он позволил сопернику создать опасный момент. Но хорошо, что для нас всё сложилось в этом моменте удачно. Хотя ещё раз повторю, что было хорошее количество и качество моментов по игре — абсолютно заслуженная победа», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».