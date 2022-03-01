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«Локомотив» объявил об уходе Маркуса Гисдоля

«Локомотив» объявил об уходе Маркуса Гисдоля
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Маркус Гисдоль освобождён от должности главного тренера московского «Локомотива», информирует официальный сайт железнодорожников.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Марвин Комппер. Он будет готовить команду к ближайшим матчам в Кубке России, а также в Российской Премьер-Лиге.

Напомним, Гисдоль возглавил «Локомотив» в ноябре 2021 года и отработал в клубе чуть более трёх месяцев. Сейчас железнодорожники, набрав 28 очков, занимают 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

Вчера УЕФА и ФИФА приняли решение об отстранении российских клубов и сборных от международных турниров. Такие санкции были введены в связи со специальной военной операцией России на территории Украины. Европейская общественность расценивает эту операцию как вторжение на территорию суверенного государства.

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