В «Барселоне» заверили защитника «Челси», что будут ждать его решения

«Барселона» по-прежнему хочет подписать свободным агентом защитника «Челси» Сесара Аспиликуэту. Клуб готов подождать решения испанского защитника, который выбирает между продолжением карьеры в лондонском клубе и переходом в испанский. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

По сведениям источника, предложение «Барселоны» 32-летнему защитнику всё ещё в силе: контракт до 2024 года с возможностью продления ещё на год. Действующее соглашение Аспиликуэты с «Челси» истекает в конце нынешнего сезона, он выступает за английскую команду с 2012 года.



В нынешнем сезоне Аспиликуэта в 30 матчах во всех турнирах забил гол и отдал голевую передачу.

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