FT: Adidas приостановил сотрудничество с РФС
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Известный спортивный бренд Adidas приостановил сотрудничество с Российским футбольным союзом (РФС), информирует авторитетное издание The Financial Times. Такое решение связано с военной операции России, проводимой на территории Украины.
«Adidas приостанавливает сотрудничество с Российским футбольным союзом (РФС). Решение вступает в силу немедленно», — приводит Financial Times заявление Adidas.
Напомним, ранее ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить представителей России (и клубы, и национальные сборные) от международных соревнований. Это связано с ситуацией на Украине, где РФ проводит специальную военную операцию после признания Владимиром Путиным Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
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