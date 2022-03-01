«Торпедо» объявило об уходе Александра Каплиенко

Защитник «Торпедо» Александр Каплиенко покинул команду, сообщается на официальном сайте московского клуба. Футболист принял такое решение по семейным обстоятельствам.

«Мы благодарим Александра Каплиенко за год, проведённый вместе, за самоотдачу в играх и в тренировочном процессе», — говорится в сообщении пресс-службы «Торпедо».

Напомним, Каплиенко выступал за московское «Торпедо» с февраля 2021 года. Защитник принял участие в 18 матчах Футбольной национальной лиги и дважды выходил на поле в Кубке России.

«Торпедо» набрало 47 очков в 25 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Оренбург» (53). Действующий победитель турнира — «Крылья Советов».