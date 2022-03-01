Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Мидлсбро» — «Тоттенхэм». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Торпедо» объявило об уходе Александра Каплиенко

«Торпедо» объявило об уходе Александра Каплиенко
Комментарии

Защитник «Торпедо» Александр Каплиенко покинул команду, сообщается на официальном сайте московского клуба. Футболист принял такое решение по семейным обстоятельствам.

«Мы благодарим Александра Каплиенко за год, проведённый вместе, за самоотдачу в играх и в тренировочном процессе», — говорится в сообщении пресс-службы «Торпедо».

Напомним, Каплиенко выступал за московское «Торпедо» с февраля 2021 года. Защитник принял участие в 18 матчах Футбольной национальной лиги и дважды выходил на поле в Кубке России.

«Торпедо» набрало 47 очков в 25 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Оренбург» (53). Действующий победитель турнира — «Крылья Советов».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022