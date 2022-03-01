«Торпедо» объявило об уходе Александра Каплиенко
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Защитник «Торпедо» Александр Каплиенко покинул команду, сообщается на официальном сайте московского клуба. Футболист принял такое решение по семейным обстоятельствам.
«Мы благодарим Александра Каплиенко за год, проведённый вместе, за самоотдачу в играх и в тренировочном процессе», — говорится в сообщении пресс-службы «Торпедо».
Напомним, Каплиенко выступал за московское «Торпедо» с февраля 2021 года. Защитник принял участие в 18 матчах Футбольной национальной лиги и дважды выходил на поле в Кубке России.
«Торпедо» набрало 47 очков в 25 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Оренбург» (53). Действующий победитель турнира — «Крылья Советов».
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