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Арбитр Федотов прокомментировал работу судей в матче «Спартак» — ЦСКА

Арбитр Федотов прокомментировал работу судей в матче «Спартак» — ЦСКА
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Арбитр Игорь Федотов поделился мнением о работе бригады судей во главе с Виталием Мешковым в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Спартак» — ЦСКА (0:2).

«На 37-й минуте ошибся Дмитрий Сафьян – первый помощник: для чего-то поднял положение «вне игры». Игрок «Спартака» принял мяч в штрафной, развернулся, убрал защитника и был готов бить по воротам. Срыв перспективной атаки налицо.

Также была методическая ошибка Мешкова: шла атака, арбитр поднял руку вверх, все посчитали, что было положение «вне игры», остановились. Эпизод закончился спорным мячом, так как он попал в Мешкова. Оценка арбитра за игру – 8,3», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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