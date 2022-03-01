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И. Федотов резко раскритиковал судью Кукуляка за неудаление Барриоса в матче с «Рубином»

И. Федотов резко раскритиковал судью Кукуляка за неудаление Барриоса в матче с «Рубином»
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Арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с участием полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, произошедший в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (3:2).

«Самое интересное произошло на 31-й минуте – позор российского судейства. Кукуляк правильно разобрался в ситуации с Барриосом, показав жёлтую карточку. Игрок «Зенита» взял мяч и при всех запульнул его на трибуны, проявив неспортивное поведение. Футболисты «Рубина» пытались рассказать Кукуляку, что по большому счёту Барриос его опустил, надо что-то делать. Но арбитр всё проглотил. Вопрос: как они хотят, чтобы их уважали на футбольном поле, когда из тебя клоуна делают, а ты всё хаваешь», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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