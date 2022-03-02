«Тоттенхэм» проиграл «Мидлсбро» и вылетел из Кубка Англии

Завершился матч 1/8 Кубка Англии, в котором «Мидлсбро» принимал «Тоттенхэм Хотспур». Встреча прошла в Мидлсбро на стадионе «Риверсайд» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Основное время матча завершилось со счётом 0:0. В первом дополнительном тайме команды также не смогли забить. На 107-й минуте Джошуа Коберн открыл счёт в матче и принёс «Мидлсбро» победу.

Таким образом, «Мидлсбро» вышел в четвертьфинал Кубка Англии, а «Тоттенхэм» завершил участие в турнире.

Напомним, на предыдущих стадиях турнира «Тоттенхэм» обыграл «Моркам» и «Брайтон энд Хоув Альбион». «Мидлсбро», в свою очередь, выбил из турнира «Мэнсфилд Таун» и «Манчестер Юнайтед».

Действующим победителем Кубка Англии является «Лестер», который в финальном матче 2021 года победил «Челси» со счётом 1:0.