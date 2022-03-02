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«Тоттенхэм» проиграл «Мидлсбро» и вылетел из Кубка Англии

«Тоттенхэм» проиграл «Мидлсбро» и вылетел из Кубка Англии
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Завершился матч 1/8 Кубка Англии, в котором «Мидлсбро» принимал «Тоттенхэм Хотспур». Встреча прошла в Мидлсбро на стадионе «Риверсайд» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Основное время матча завершилось со счётом 0:0. В первом дополнительном тайме команды также не смогли забить. На 107-й минуте Джошуа Коберн открыл счёт в матче и принёс «Мидлсбро» победу.

Таким образом, «Мидлсбро» вышел в четвертьфинал Кубка Англии, а «Тоттенхэм» завершил участие в турнире.

Напомним, на предыдущих стадиях турнира «Тоттенхэм» обыграл «Моркам» и «Брайтон энд Хоув Альбион». «Мидлсбро», в свою очередь, выбил из турнира «Мэнсфилд Таун» и «Манчестер Юнайтед».

Действующим победителем Кубка Англии является «Лестер», который в финальном матче 2021 года победил «Челси» со счётом 1:0.

Кубок Англии. 1/8 финала
01 марта 2022, вторник. 22:55 МСК
Мидлсбро
Мидлсбро
Окончен
1 : 0
ДВ
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Coburn – 107'
Комментарии
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