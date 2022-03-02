Черчесов прокомментировал выход «Ференцвароша» в полуфинал Кубка Венгрии

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал выход своей команду в полуфинал Кубка Венгрии.
«Мы знали, что в гостях у «Гонведа» нам будет непросто. В первом тайме мы играли хорошо, возможно, могли бы создать больше опасных моментов, но после 1:0 игра немного успокоилась. Я очень рад двигаться дальше, спасибо болельщикам за то, что в этот раз снова с нами», — приводит слова Черчесова официальный сайт «Ференцвароша».
Напомним, 1/4 финала Кубка Венгрии с «Ференцварош» встречался с «Гонведом» Игра прошла на стадионе «Божик Арена» в Будапеште и завершилась со счётом 1:0 в пользу «Ференцвароша».
Полуфинальный матч турнира состоится 20 апреля.
Черчесов возглавил «Ференцварош» в декабре прошлого года. Его контракт рассчитан до 2024 года.
- 2 марта 2022
-
04:38
-
03:29
-
02:56
-
02:32
-
02:11
-
01:55
-
01:26
-
00:57
-
00:54
-
00:39
-
00:36
-
00:12
-
00:04
- 1 марта 2022
-
23:57
-
23:39
-
23:31
-
23:20
-
23:12
-
23:06
-
23:00
-
22:45
-
22:08
-
21:56
-
21:49
-
21:20
-
21:10
-
20:59
-
20:44
-
20:20
-
20:15
-
20:00
-
20:00
-
19:59
-
19:38
-
19:26