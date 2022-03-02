Черчесов прокомментировал выход «Ференцвароша» в полуфинал Кубка Венгрии

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал выход своей команду в полуфинал Кубка Венгрии.

«Мы знали, что в гостях у «Гонведа» нам будет непросто. В первом тайме мы играли хорошо, возможно, могли бы создать больше опасных моментов, но после 1:0 игра немного успокоилась. Я очень рад двигаться дальше, спасибо болельщикам за то, что в этот раз снова с нами», — приводит слова Черчесова официальный сайт «Ференцвароша».

Напомним, 1/4 финала Кубка Венгрии с «Ференцварош» встречался с «Гонведом» Игра прошла на стадионе «Божик Арена» в Будапеште и завершилась со счётом 1:0 в пользу «Ференцвароша».

Полуфинальный матч турнира состоится 20 апреля.

Черчесов возглавил «Ференцварош» в декабре прошлого года. Его контракт рассчитан до 2024 года.