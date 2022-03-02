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«Ференцварош» Черчесова вышел в полуфинал Кубка Венгрии

«Ференцварош» Черчесова вышел в полуфинал Кубка Венгрии
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В матче 1/4 финала Кубка Венгрии сезона-2021/2022 «Гонвед» встречался с «Ференцварошем». Игра прошла на стадионе «Божик Арена» в Будапеште и завершилась со счётом 1:0 в пользу «Ференцвароша».

На 23-й минуте встречи единственный гол забил норвежский нападающий «Ференцвароша» Токмак Нгуен.

Таким образом, «Ференцварош» вышел в полуфинал Кубка Венгрии, а «Гонвед» завершил выступление в турнире. Действующим обладателем Кубка страны является «Уйпешт».

Напомним, главный тренером «Ференцвароша» является Станислав Черчесов. Предыдущим местом работы Черчесова была национальная команда России, которую специалист тренировал с 2016 по 2021 год. Также наставник работал в «Легии», «Жемчужине-Сочи» и московском «Спартаке».

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