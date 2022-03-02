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Роберт Левандовски может продолжить карьеру в лондонском «Арсенале»

Роберт Левандовски может продолжить карьеру в лондонском «Арсенале»
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Лондонский «Арсенал» может стать новым местом работы нападающего сборной Польши и мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовского, сообщает сайт FourFourTwo.com.

В настоящий момент переговоры о новом соглашении польского форварда с «Баварией» не ведутся. Срок контракта истекает летом 2023 года, и Левандовски хочет пересмотреть условия действующего договора.

Ранее Роберт говорил о своей открытости к предложениям из английского чемпионата, и «Арсенал» в этой ситуации выглядит фаворитом в борьбе за звёздного форварда. Также в услугах Левандовского может быть заинтересован «Манчестер Сити», пока не нашедший достойную замену покинувшему клуб Серхио Агуэро. Стоит отметить, что наставник «Сити» Хосеп Гвардиола уже имеет опыт совместной работы с Левандовским.

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