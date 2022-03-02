Доменико Тедеско поддержал решение об отстранении «Спартака» от участия в Лиге Европы

Главный тренер «РБ Лейпциг» Доменико Тедеско прокомментировал решение УЕФА и ФИФА об отстранении российских клубов и сборных от участия в международных соревнованиях.
«Я приветствую это решение. Думаю, это хорошо и правильно, что УЕФА и ФИФА приняли такое решение. Оставить национальные ассоциации, клубы и игроков наедине с такой ситуацией было бы неверно.
Я знаю игроков «Спартака», мы с моими помощниками взяли команду на 12-м месте и через год заняли второе место. «Спартак» прошёл дальше из сложной группы с «Наполи», «Лестером» и «Легией». Очевидно, что после этого для них невероятно обидно такое решение. Я знаю парней — игроков, персонал… Мы всё ещё дружим, и мне очень жаль, что так вышло, но такое решение — единственно верное», — приводит слова Тедеско RB Live.
УЕФА и ФИФА объявили о своём решении 28 февраля. Таким образом, московский «Спартак» лишился возможности выступить в 1/8 финала Лиги Европы сезона-2021/2022, где соперником красно-белых должен был стать немецкий «РБ Лейпциг», а сборная России не примет участие в стыковых матчах отбора на чемпионат мира – 2022 и гарантированно пропустит мировое первенство в Катаре.
Напомним, Тедеско возглавлял московский «Спартак» с 2019 по 2021 год.
- 2 марта 2022
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