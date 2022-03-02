«ПСЖ» не хочет платить «Монако» бонус за продление контракта с Мбаппе

Руководство «Пари Сен-Жермен» не хочет выплачивать бонусы «Монако» в случае, если нападающий парижан Килиан Мбаппе продлит контракт с клубом. Об этом сообщает Le Parisen.
По информации источника, когда Мбаппе переходил из «Монако» в «ПСЖ», между клубами было заключено соглашение, по которому парижане заплатили за форварда € 145 млн. Предполагалось, что ещё € 35 млн «ПСЖ» отдаст в качестве бонуса, который активируется в случае, если Мбаппе продлит контракт с клубом. Сейчас же руководство столичного клуба всячески пытается избежать выплаты средств.
Ранее сообщалось, что 23-летний Мбаппе, контракт которого с французской командой истекает в конце сезона, летом подпишет соглашение с «Реалом» на правах свободного агента.
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Мбаппе забил единственный гол в ворота «сливочных» (1:0) на стадионе «Парк де Пренс». В нынешнем сезоне в 33 матчах во всех турнирах Мбаппе забил 22 гола и отдал 16 голевых передач.
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