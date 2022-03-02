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Агент Кайо: «Краснодар» отпустил всех легионеров, контракты не расторгнуты

Агент Кайо: «Краснодар» отпустил всех легионеров, контракты не расторгнуты
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Нето Хеновес, агент защитника «Краснодара» Кайо, рассказал, что клуб отпустил всех легионеров без разрыва контрактов.

«Клуб отпустил иностранцев до дальнейшего уведомления. Контракты не расторгнуты», — цитирует Хеновеса «РБ-Спорт».

Напомним, легионеры «Краснодара» приняли решение не выходить на тренировку с командой, сообщил «Чемпионату» источник, близкий к клубу.

Ранее появилась информация, что легионеры «Краснодара» приняли решение покинуть российский клуб. Остальных иностранных футболистов убедил уйти из команды польский полузащитник Гжегож Крыховяк.

«Краснодар» в 18 матчах набрал 29 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Зенит» (41).

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