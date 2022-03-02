Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ливерпуль» — «Норвич». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джордан Ларссон забил первый гол в российских соревнованиях в этом сезоне

Джордан Ларссон забил первый гол в российских соревнованиях в этом сезоне
Комментарии

Нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон в сегодняшнем кубковом матче с «Кубанью» забил первый гол во внутренних соревнованиях.

На 83-й минуте Ларссон получил мяч в центре поля и совершил рывок по правому флангу, сместился оттуда к центру и нанёс прекрасный удар из-за пределов штрафной под левую штангу на средней высоте. До этого форвард красно-белых не отличался результативными действиями в Кубке России и в играх Российской Премьер-Лиги. Единственный гол в этом сезоне швед забил в матче Лиги Европы с «Лестером».

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Кубань». В этой встрече ямайский нападающий москвичей Шамар Николсон оформил хет-трик, а защитник Георгий Джикия отправил мяч в свои ворота.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022