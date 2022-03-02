Джордан Ларссон забил первый гол в российских соревнованиях в этом сезоне
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Нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон в сегодняшнем кубковом матче с «Кубанью» забил первый гол во внутренних соревнованиях.
На 83-й минуте Ларссон получил мяч в центре поля и совершил рывок по правому флангу, сместился оттуда к центру и нанёс прекрасный удар из-за пределов штрафной под левую штангу на средней высоте. До этого форвард красно-белых не отличался результативными действиями в Кубке России и в играх Российской Премьер-Лиги. Единственный гол в этом сезоне швед забил в матче Лиги Европы с «Лестером».
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Кубань». В этой встрече ямайский нападающий москвичей Шамар Николсон оформил хет-трик, а защитник Георгий Джикия отправил мяч в свои ворота.
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