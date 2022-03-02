Николсон — первый игрок «Спартака», оформивший хет-трик на «Открытие Арене»

Нападающий московского «Спартака» Шамар Николсон стал первым игроком в истории красно-белых, оформившим хет-трик на «Открытие Арене».

Ямаец забил 3 мяча в игре 1/8 финала Кубка с «Кубанью». Первый гол форвард забил на 20-й минуте. Даниил Хлусевич обыгрался с Наилем Умяровым на правом фланге, оставив позади всех защитников после этой игры в «стенку», и прострелил во вратарскую — там Николсон ударом в касание отправил мяч под дальнюю штангу. Затем Квинси Промес выполнил передачу слева в штрафную, где Николсон обработал мяч и низким ударом закрутил его под дальнюю штангу. На 86-й минуте Хлусевич вырезал передачу в штрафную, а Николсон технично подрезал мяч над выскочившим навстречу Юрием Нестеренко в дальний угол ворот.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Кубань». В этой встрече защитник Георгий Джикия отправил мяч в свои ворота.