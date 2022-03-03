КДК РФС принял решение отменить красную карточку футболисту «Урала» Гогличидзе

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал о решениях, которые орган вынес по итогам матчей 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Уфа» (2:1) и «Нижний Новгород» — «Урал» (1:0).



«У «Уфы» предупреждения получили шесть игроков – штраф клубу 100 тыс. рублей.



«Урал» обратился по вопросу отмены красной карточки Гогличидзе. Вчера состоялось заседание ЭСК, на его основании КДК принял решение исправить ошибку судьи и отменить ошибочно применённое удаление», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.



Ранее стало известно, что КДК РФС дисквалифицировал президента «Урала» Григория Иванова на три матча чемпионата: один матч реальный, два условных.

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