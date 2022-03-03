Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

КДК РФС принял решение отменить красную карточку футболисту «Урала» Гогличидзе

КДК РФС принял решение отменить красную карточку футболисту «Урала» Гогличидзе
Комментарии

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал о решениях, которые орган вынес по итогам матчей 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Уфа» (2:1) и «Нижний Новгород» — «Урал» (1:0).

«У «Уфы» предупреждения получили шесть игроков – штраф клубу 100 тыс. рублей.

«Урал» обратился по вопросу отмены красной карточки Гогличидзе. Вчера состоялось заседание ЭСК, на его основании КДК принял решение исправить ошибку судьи и отменить ошибочно применённое удаление», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Ранее стало известно, что КДК РФС дисквалифицировал президента «Урала» Григория Иванова на три матча чемпионата: один матч реальный, два условных.

Новость по теме
КДК РФС наказал ЦСКА закрытием фанатской трибуны на один матч
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022