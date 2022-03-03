«Спартак» предоставил беженцам из Донбасса билеты с питанием на матч с «Кубанью»

Московский «Спартак» предоставил беженцам из Донбасса возможность посетить матч 1/8 финала Кубка России с «Кубанью» (6:1). Красно-белые обеспечили билеты на центральные сектора с питанием 45 людям, приехавшим из зоны боевых действий.

«Вчера на матче «Спартак» — «Кубань» присутствовали 45 беженцев из Донбасса — родители с детьми. Всем им клуб предоставил билеты на центральные сектора с питанием», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе «Спартака».

Напомним, 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения в стране. Это было сделано на фоне недавнего признания ДНР и ЛНР российским лидером Владимиром Путиным и начала специальной военной операции РФ на территории Украины. При этом на Донбассе вооруженный конфликт протекает с 2014 года.