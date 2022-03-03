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Пабло Мари: Артета — один из лучших тренеров в мире. Никогда не видел ничего подобного

Пабло Мари: Артета — один из лучших тренеров в мире. Никогда не видел ничего подобного
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Защитник «Арсенала» Пабло Мари поделился мнением о главном тренере команды Микеле Артете.

«Должен сказать, что Артета один из лучших тренеров в мире. Его планирование на игру. Я никогда не видел ничего подобного раньше. Его решения упрощают нашу задачу на поле. Это говорит о том, что он потрясающий тренер. Он помог мне научиться думать наперед. Прежде чем мяч долетит до меня, у меня есть 3-4 секунды, чтобы обдумать следующее действие. Теперь мой футбольный интеллект поднялся на другой уровень благодаря Артете», — цитирует Пабло Мари ESPN.

«Арсенал», набравший в 24 матчах 45 очков, занимает в турнирной таблице чемпионата Англии шестое место (пятое — по потерянным очкам). 6 марта лондонцы сыграют с «Уотфордом».

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