Клубы и сборные из Беларуси будут проводить домашние игры на нейтральных стадионах

Футбольные сборные Беларуси (юношеские, молодёжная, мужская и женская), а также футбольные клубы из этой страны будут проводить домашние матчи в турнирах под эгидой УЕФА на нейтральных стадионах без зрителей. Соответствующее решение принято на внеочередном заседании Союза европейских футбольных ассоциаций.
«Исполнительный комитет УЕФА сегодня принял решение: все белорусские клубы и национальные сборные, участвующие в турнирах под эгидой УЕФА, будут обязаны проводить свои домашние матчи на нейтральных стадионах. Решение вступает в силу немедленно. Кроме того, на домашних матчах белорусских клубов и сборных запрещено присутствие зрителей», — сообщила пресс-служба УЕФА.
Напомним, 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения в стране. Это было сделано на фоне недавнего признания ДНР и ЛНР российским лидером Владимиром Путиным и начала специальной военной операции РФ на территории Украины. Беларусь помогает России в осуществлении спецоперации, поэтому футбольные санкции коснулись и этого государства.
Ранее Россию отстранили от участия в международных турнирах. Этот запрет касается и клубов, и национальной сборной.
- 3 марта 2022
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