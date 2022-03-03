Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Украинец Кравчук покинул «Торпедо»

Украинец Кравчук покинул «Торпедо»
Комментарии

Украинский полузащитник «Торпедо» Андрей Кравчук принял решение покинуть клуб по семейным обстоятельствам. Об этом сообщает пресс-служба торпедовцев.

Андрей выступал за чёрно-белых с февраля 2021 года. С тех пор он провёл за команду 35 матчей. Из них 32 в Футбольной национальной лиге и 3 — в Кубке России.

Ранее команду покинул Александр Каплиенко. Защитник принял участие в 18 матчах Футбольной национальной лиги и дважды выходил на поле в Кубке России. Украинец Ярослав Ракицкий вчера также расторг контракт с «Зенитом».

«Торпедо» набрало 47 очков в 25 матчах и занимает третье место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Оренбург» (53). Действующий победитель турнира — «Крылья Советов».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022