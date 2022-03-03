Украинец Кравчук покинул «Торпедо»
Поделиться
Украинский полузащитник «Торпедо» Андрей Кравчук принял решение покинуть клуб по семейным обстоятельствам. Об этом сообщает пресс-служба торпедовцев.
Андрей выступал за чёрно-белых с февраля 2021 года. С тех пор он провёл за команду 35 матчей. Из них 32 в Футбольной национальной лиге и 3 — в Кубке России.
Ранее команду покинул Александр Каплиенко. Защитник принял участие в 18 матчах Футбольной национальной лиги и дважды выходил на поле в Кубке России. Украинец Ярослав Ракицкий вчера также расторг контракт с «Зенитом».
«Торпедо» набрало 47 очков в 25 матчах и занимает третье место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Оренбург» (53). Действующий победитель турнира — «Крылья Советов».
Комментарии
- 3 марта 2022
-
18:45
-
18:39
-
18:39
-
18:30
-
18:24
-
18:23
-
18:20
-
17:59
-
17:57
-
17:52
-
17:49
-
17:43
-
17:41
-
17:39
-
17:25
-
17:20
-
17:15
-
17:14
-
16:59
-
16:57
-
16:34
-
16:33
-
16:27
-
16:24
-
16:00
-
15:55
-
15:49
-
15:42
-
15:41
-
15:11
-
14:50
-
14:44
-
14:33
-
14:32
-
14:13
Партнерский контент