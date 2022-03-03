Украинец Кравчук покинул «Торпедо»

Украинский полузащитник «Торпедо» Андрей Кравчук принял решение покинуть клуб по семейным обстоятельствам. Об этом сообщает пресс-служба торпедовцев.

Андрей выступал за чёрно-белых с февраля 2021 года. С тех пор он провёл за команду 35 матчей. Из них 32 в Футбольной национальной лиге и 3 — в Кубке России.

Ранее команду покинул Александр Каплиенко. Защитник принял участие в 18 матчах Футбольной национальной лиги и дважды выходил на поле в Кубке России. Украинец Ярослав Ракицкий вчера также расторг контракт с «Зенитом».

«Торпедо» набрало 47 очков в 25 матчах и занимает третье место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Оренбург» (53). Действующий победитель турнира — «Крылья Советов».