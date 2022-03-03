«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании игрока «Лацио». Римляне хотят € 100 млн

Сербский полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 27-летнего игрока заинтересован «Манчестер Юнайтед», сообщает Get Italian Football News со ссылкой на Il Messaggero.



По информации источника, римляне хотят за трансфер хавбека € 100 млн. Отмечается, что за игроком также следят туринский «Ювентус» и «Пари Сен-Жермен».



Ранее сообщалось, что «Юнайтед» пытался приобрести Милинковича-Савича ещё летом 2019 года. Тогда «красные дьяволы» были готовы заплатить за него € 60 млн.



В текущем сезоне 27-летний полузащитник за 36 матчей во всех турнирах забил восемь голов и отдал девять результативных передач. Контракт Милинковича-Савича с «Лацио» истекает летом 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его в € 70 млн.

«Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Уотфорд» в матче английской Премьер-лиги:

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