Игорь Дивеев: я не любитель серии пенальти

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал свой дубль в матче 1/8 финала Кубка России с «Сочи» (2:1).

«Взаимодействие у нас хорошее с Юсуфом. И на сборах тоже забивал. На юношеском уровне точно делал дубль. Давно было, не могу сказать с кем. В молодёжке я не вспомню. Сегодня первый дубль, главное, чтоб не последний. Мыслей про серию пенальти не было.

До игры нам сказали, что дополнительного времени не будет, поэтому не надо было затягивать. Пенальти — это лотерея. Кто-то попал, кто-то промахнулся. Проиграешь — обидно будет. Я не любитель, серия пенальти — не моё. В интенсивном графике мне больше нравится играть, потому что ты всегда в тонусе и нет такого, что теряешь форму. Если игры раз в неделю, то тренировки иногда чуть интенсивнее», — сказал Дивеев в эфире Rutube-канала ЦСКА.