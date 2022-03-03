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«Балтика» и «Чайка» огласили стартовые составы на матч Кубка России

«Балтика» и «Чайка» огласили стартовые составы на матч Кубка России
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Сегодня, 3 марта, состоится матч «Балтика» — «Чайка». Встреча 1/8 финала Кубка России сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Калининград» в Калининграде. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

«Балтика»: Евгений Латышонок, Артём Мещанинов, Иван Остойич, Ильнур Альшин, Младен Кашчелан, Данил Клёнкин, Владислав Лазарев, Александр Осипов, Артём Попов, Максим Барсов, Артём Максименко.

«Чайка»: Евгений Помазан, Антон Синяк, Матвей Ужгин, Владислав Волков, Александр Елисеев, Фархад Гыстаров,
Андрей Лях, Иван Олейников, Антон Орлов, Саид Алиев, Александр Хохлачёв.

Ранее «Динамо» стало первым четвертьфиналистом Кубка России, обыграв «Нижний Новгород» (3:0). Затем в следующую стадию пробилась «Алания», которая переиграла тульский «Арсенал» (1:0). ЦСКА выбил из розыгрыша «Сочи» (2:1). «Спартак» уверенно разобрался с «Кубанью» (6:1).

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