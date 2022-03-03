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Наставник «Аякса» учит английский язык, чтобы повысить шансы стать тренером «МЮ»

Наставник «Аякса» учит английский язык, чтобы повысить шансы стать тренером «МЮ»
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Главный тренер нидерландского «Аякса» Эрик тен Хаг изучает английский язык, чтобы повысить шансы стать наставником «Манчестер Юнайтед» в предстоящее межсезонье. Об этом сообщает Goal в «Твиттере» со ссылкой на Daily Mail.

Действующий наставник манкунианцев Ральф Рангник покинет команду в конце сезона и займёт одну из должностей в клубе. «Манчестер Юнайтед» ведёт поиск специалиста, который станет главным тренером команды на постоянной основе, а наставника амстердамской команды, как сообщалось ранее, входит в шорт-листы нового главного тренера «Манчестер Юнайтед». Тен Хаг неоднократно назывался возможным главным тренером английского клуба, но в итоге «Манчестер Юнайтед» останавливался на других вариантах.

52-летний тен Хаг тренирует «Аякс» с декабря 2017 года. Под его руководством команда провела 202 матча. Контракт тен Хага истекает в конце следующего сезона.

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