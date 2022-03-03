Наставник «Аякса» учит английский язык, чтобы повысить шансы стать тренером «МЮ»

Главный тренер нидерландского «Аякса» Эрик тен Хаг изучает английский язык, чтобы повысить шансы стать наставником «Манчестер Юнайтед» в предстоящее межсезонье. Об этом сообщает Goal в «Твиттере» со ссылкой на Daily Mail.
Действующий наставник манкунианцев Ральф Рангник покинет команду в конце сезона и займёт одну из должностей в клубе. «Манчестер Юнайтед» ведёт поиск специалиста, который станет главным тренером команды на постоянной основе, а наставника амстердамской команды, как сообщалось ранее, входит в шорт-листы нового главного тренера «Манчестер Юнайтед». Тен Хаг неоднократно назывался возможным главным тренером английского клуба, но в итоге «Манчестер Юнайтед» останавливался на других вариантах.
52-летний тен Хаг тренирует «Аякс» с декабря 2017 года. Под его руководством команда провела 202 матча. Контракт тен Хага истекает в конце следующего сезона.
«Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Уотфорд»:
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 3 марта 2022
-
21:56
-
21:55
-
21:54
-
21:45
-
21:40
-
21:38
-
21:34
-
21:20
-
21:15
-
20:56
-
20:55
-
20:40
-
20:34
-
20:29
-
20:27
-
20:24
-
20:22
-
20:10
-
20:08
-
19:59
-
19:47
-
19:44
-
19:32
-
19:28
-
19:21
-
19:17
-
19:13
-
19:10
-
19:00
-
18:59
-
18:55
-
18:45
-
18:39
-
18:39
-
18:30