Имфельд: Абрамович ведёт переговоры о продаже «Челси». О сделке могут объявить 7 марта

Владелец «Челси» Роман Абрамович может в ближайшее время продать лондонский клуб, сообщает в «Твиттере» журналист Никола Имфельд.
По информации источника, в качестве потенциального покупателя выступает американо-швейцарский консорциум, куда входят швейцарский бизнесмен Хансйорг Висс и Тодд Бели. В данный момент идут переговоры с Абрамовичем, он хочет быстрее продать «Челси».
Консорциум уверен, что сможет договориться об условиях сделки на выходных. О продаже «Челси» может быть объявлено в понедельник, 7 марта.
Напомним, 26 февраля Абрамович передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда «Челси». 2 марта он объявил, что намерен продать клуб.
Абрамович владел «Челси» с 2003 года. За это время синие стали пятикратными чемпионами Англии, по два раза побеждали в Лиге чемпионов и Лиге Европы, завоевали Суперкубок УЕФА, пять раз выиграли Кубок Англии, трижды брали Кубок лиги и дважды одержали победу в Суперкубке Англии.
Видеообзор матча 26-го тура АПЛ «Кристал Пэлас» — «Челси»:
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