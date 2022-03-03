Директор «Челси» Грановская, вероятно, покинет клуб после его продажи Абрамовичем

Директор лондонского «Челси» Марина Грановская может покинуть клуб после его продажи владельцем Романом Абрамовичем, сообщает The Guardian.



По информации источника, вместе с Грановской «Челси», вероятно, покинет председатель правления Брюс Бак.



Грановская занимала пост директора синих с 2013 года, ранее она выступала представителем владельца на советах директоров клуба.



Напомним, 26 февраля Абрамович передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда «Челси». 2 марта он объявил, что намерен продать клуб.



Абрамович владел «Челси» с 2003 года. За это время синие стали пятикратными чемпионами Англии, по два раза побеждали в Лиге чемпионов и Лиге Европы, завоевали Суперкубок УЕФА, пять раз выиграли Кубок Англии, трижды брали Кубок лиги и дважды одержали победу в Суперкубке Англии.

Видеообзор матча 26-го тура АПЛ «Кристал Пэлас» — «Челси»:

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