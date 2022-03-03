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Директор «Челси» Грановская, вероятно, покинет клуб после его продажи Абрамовичем

Директор «Челси» Грановская, вероятно, покинет клуб после его продажи Абрамовичем
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Директор лондонского «Челси» Марина Грановская может покинуть клуб после его продажи владельцем Романом Абрамовичем, сообщает The Guardian.

По информации источника, вместе с Грановской «Челси», вероятно, покинет председатель правления Брюс Бак.

Грановская занимала пост директора синих с 2013 года, ранее она выступала представителем владельца на советах директоров клуба.

Напомним, 26 февраля Абрамович передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда «Челси». 2 марта он объявил, что намерен продать клуб.

Абрамович владел «Челси» с 2003 года. За это время синие стали пятикратными чемпионами Англии, по два раза побеждали в Лиге чемпионов и Лиге Европы, завоевали Суперкубок УЕФА, пять раз выиграли Кубок Англии, трижды брали Кубок лиги и дважды одержали победу в Суперкубке Англии.

Видеообзор матча 26-го тура АПЛ «Кристал Пэлас» — «Челси»:

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