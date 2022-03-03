«Балтика» разгромила «Чайку» и вышла в четвертьфинал Кубка
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Сегодня, 3 марта, состоялся матч между «Балтикой» и «Чайкой». Встреча 1/8 финала Кубка России сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Калининград» в Калининграде. Противостояние завершилось со счётом 3:0 в пользу калининградского клуба.
На 56-й минуте пенальти реализовал Артём Попов. Затем голами отметились Иван Остойич и Артём Максименко. Эта победа позволила балтийцам квалифицироваться в четвертьфинал Кубка России.
Ранее «Динамо» стало первым четвертьфиналистом Кубка России, обыграв «Нижний Новгород» (3:0). Затем в следующую стадию пробилась «Алания», которая переиграла тульский «Арсенал» (1:0). ЦСКА выбил из розыгрыша «Сочи» (2:1). «Спартак» уверенно разобрался с «Кубанью» (6:1), а «Енисей» разгромил «Локомотив» (4:0).
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