«Балтика» разгромила «Чайку» и вышла в четвертьфинал Кубка

Сегодня, 3 марта, состоялся матч между «Балтикой» и «Чайкой». Встреча 1/8 финала Кубка России сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Калининград» в Калининграде. Противостояние завершилось со счётом 3:0 в пользу калининградского клуба.

На 56-й минуте пенальти реализовал Артём Попов. Затем голами отметились Иван Остойич и Артём Максименко. Эта победа позволила балтийцам квалифицироваться в четвертьфинал Кубка России.



Ранее «Динамо» стало первым четвертьфиналистом Кубка России, обыграв «Нижний Новгород» (3:0). Затем в следующую стадию пробилась «Алания», которая переиграла тульский «Арсенал» (1:0). ЦСКА выбил из розыгрыша «Сочи» (2:1). «Спартак» уверенно разобрался с «Кубанью» (6:1), а «Енисей» разгромил «Локомотив» (4:0).