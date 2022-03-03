Слуцкий: Лисакович и Кучаев сыграли первые два матча на очень высоком уровне

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал победу над «Ротором» (2:1) в матче Кубка России.

«Я не знаю, но те вещи, которые мы делаем, мы в них уверены. В футболистах, которых приобретаем, тоже уверены. Кто-то может себя сразу ярко проявить, кто-то постепенно. И Лисакович, и Кучаев сыграли первые два матча на очень высоком уровне. У нас такая команда.

Если мы на своём максимуме выступаем, то можем быть конкурентоспособными с любой командой, но у нас нет такого запаса мастерства. Мы сделали много российских трансферов. «Ротор» — хорошая команда, у неё все игроки стартового состава играли в Премьер-Лиге ещё в прошлом сезоне или совсем недавно. Я не могу сказать, что должен быть прям гиперразрыв», — цитирует Слуцкого пресс-служба татарского клуба.