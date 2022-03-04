Чалов лидирует по трем статистическим показателям в «Базеле» с момента дебюта

23-летний российский нападающий швейцарского «Базеля» Фёдор Чалов, выступающий на правах аренды из московского ЦСКА и отметившийся дублем в матче 24-го тура чемпионата Швейцарии с «Санкт-Галленом» (2:2), сразу по нескольким статистическим показателям обходит своих одноклубников. Об этом сообщает Opta в «Твиттере».
Как сообщает источник, с момента дебюта Фёдора за «Базель» он является лучшим в своей команде по ожидаемым голам (2.6 xG), возвратам владения в финальной трети (8) и касаниям в чужой штрафной (23).
Отметим, что эти голы стали для Чалова первыми в составе швейцарского клуба.
«Базель» в 24 матчах чемпионата Швейцарии набрал 41 очко и занимает в турнирной таблице третье место, отставая от «Янг Бойз» на три очка и имея матч в запасе. «Санкт-Галлен» с 30 очками расположился на шестой строчке.
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