Чалов лидирует по трем статистическим показателям в «Базеле» с момента дебюта

23-летний российский нападающий швейцарского «Базеля» Фёдор Чалов, выступающий на правах аренды из московского ЦСКА и отметившийся дублем в матче 24-го тура чемпионата Швейцарии с «Санкт-Галленом» (2:2), сразу по нескольким статистическим показателям обходит своих одноклубников. Об этом сообщает Opta в «Твиттере».

Как сообщает источник, с момента дебюта Фёдора за «Базель» он является лучшим в своей команде по ожидаемым голам (2.6 xG), возвратам владения в финальной трети (8) и касаниям в чужой штрафной (23).

Отметим, что эти голы стали для Чалова первыми в составе швейцарского клуба.

«Базель» в 24 матчах чемпионата Швейцарии набрал 41 очко и занимает в турнирной таблице третье место, отставая от «Янг Бойз» на три очка и имея матч в запасе. «Санкт-Галлен» с 30 очками расположился на шестой строчке.