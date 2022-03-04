Украина просит ФИФА перенести стыковой матч отбора к ЧМ-2022 с Шотландией

Украина просит ФИФА отложить стыковой матч отборочного турнира чемпионата мира – 2022 с Шотландии, который запланирован на 24 марта. Об этом сообщает USA Today.

«ФИФА может подтвердить, что сегодня получила запрос от Украинской ассоциации футбола о переносе их матчей, запланированных на март», — цитирует одного из руководителей ФИФА американское издание.

Украина должна сыграть с Шотландией в Глазго 24 марта, а победитель через пять дней сразится либо с Уэльсом, либо с Австрией за место на чемпионате мира в Катаре.

Одним из вариантов является перенос игр до следующего окна для национальных сборных в июне. Тогда жеребьёвка ЧМ-2022, запланированная на 1 апреля в Дохе, может быть проведена без двух из 32 участников.

Отмечается, что большая часть сборной Украины состоит из игроков, выступающих за отечественные клубы, такие как киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер». Их соревнования были прерваны на прошлой неделе, и многие легионеры уже покинули страну в целях безопасности.