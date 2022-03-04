Салах: результаты «Золотого мяча» — шок для меня, но я не верю в теории заговора

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился мнением о результатах последнего «Золотого мяча».
«Результаты «Золотого мяча» стали шоком для меня. Я не так много могу сказать по этому поводу. Не было никого, кто ждал, что я буду седьмым, но это произошло. Не верю в конспирологию, но выбор может быть неточным. Многие страны далеки от футбола. Не знаю, на чём основан их выбор, но я не верю в теории заговора. Мне не на что указать, чтобы продемонстрировать, что здесь что-то не так. Я действительно не знаю, но я был в шоке от результатов.
Я не рад, когда меня нет в символической сборной, но с этим ничего не поделаешь. Мне приятно, что многие разделяют мои чувства и думают, что я должен быть в списке. У меня нет ощущения, что это что-то против меня лично, но такова реальность, в которой мы живём», — цитирует Салаха Yallakora со ссылкой на DMC.
- 4 марта 2022
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