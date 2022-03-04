«Манчестер Юнайтед» контактировал с тен Хагом

«Манчестер Юнайтед» намерен пригласить главного тренера «Аякса» Эрика тен Хага, сообщает спортивный журналист Джонатан Шрегер в своём «твиттере». По информации источника, клуб уже контактировал со специалистом. Также он сделал запрос о ситуации, в которой сейчас находится главный тренер «Аякса».



Ранее стало известно, что специалист приступил к изучению английского языка. Он хотел бы знать его до переезда в Манчестер. Кроме того, тренер предупредил «Аякс», что покинет клуб в конце сезона.



Сейчас «Манчестер Юнайтед» тренирует Ральф Рангник. 63-летний Рангник возглавил английскую команду 3 декабря 2021 года. В конце сезона он займёт одну из должностей в структуре «Манчестер Юнайтед». «Манчестер Юнайтед» набрал 47 очков в 27 встречах и занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022.

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