Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сами Хедира сравнил Криштиану Роналду во времена выступления за «Реал» и «Ювентус»

Сами Хедира сравнил Криштиану Роналду во времена выступления за «Реал» и «Ювентус»
Комментарии

Бывший полузащитник «Реала» и сборной Германии Сами Хедира поделился мнением о нападающем «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Я встретил двух совершенно разных Роналду. Первый был в мадридском «Реале», чуть моложе, эмоциональнее и эгоистичнее. Не в плохом смысле слова, но ему нужно было разобраться в себе. Он забивал много, очень много голов и был невероятен, но не так сильно влиял на игру команды.

Моя вторая встреча с Криштиану случилась в «Ювентусе». Он пришёл в команду, у него был прежний эгоизм, ему хотелось забивать, но он в большей степени стал лидером. Настоящим лидером. Он всегда заряжал нас и знал, что для трофеев нужна поддержка партнёров по команде.

Не поймите меня неправильно: в «Реале» Роналду всегда был частью команды, но в «Ювентусе» он повзрослел. Он всегда концентрировался на игре, но, когда у него появились дети, он стал расслабленнее.

У него такой соревновательный дух. На тренировках все хотели обыграть Криштиану, а оказавшись в его команде, все хотели помочь ему одержать победу», — сказал Хедира в интервью для подкаста The Gab&Juls на YouTube-канале ESPN FC.

Новость по теме
Экс-игрок «Реала» назвал «Барселону» лучшей командой 2010-х годов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022