Сами Хедира сравнил Криштиану Роналду во времена выступления за «Реал» и «Ювентус»

Бывший полузащитник «Реала» и сборной Германии Сами Хедира поделился мнением о нападающем «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
«Я встретил двух совершенно разных Роналду. Первый был в мадридском «Реале», чуть моложе, эмоциональнее и эгоистичнее. Не в плохом смысле слова, но ему нужно было разобраться в себе. Он забивал много, очень много голов и был невероятен, но не так сильно влиял на игру команды.
Моя вторая встреча с Криштиану случилась в «Ювентусе». Он пришёл в команду, у него был прежний эгоизм, ему хотелось забивать, но он в большей степени стал лидером. Настоящим лидером. Он всегда заряжал нас и знал, что для трофеев нужна поддержка партнёров по команде.
Не поймите меня неправильно: в «Реале» Роналду всегда был частью команды, но в «Ювентусе» он повзрослел. Он всегда концентрировался на игре, но, когда у него появились дети, он стал расслабленнее.
У него такой соревновательный дух. На тренировках все хотели обыграть Криштиану, а оказавшись в его команде, все хотели помочь ему одержать победу», — сказал Хедира в интервью для подкаста The Gab&Juls на YouTube-канале ESPN FC.
- 4 марта 2022
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