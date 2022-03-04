Валерий Карпин рассказал о своем будущем в сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о своем будущем в национальной команде.
«Есть ли у меня мотивация работать с командой, если она будет забанена на год-два? Давайте посмотрим. Возможно, до 31 марта что-то изменится — либо в хорошую, либо в плохую сторону.
Как я вижу своё будущее? Посмотрим, что будет со сборной. Посмотрим, что произойдет до 31 марта. Ещё 27 дней, ещё может что-то произойти», — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».
Напомним, 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения в стране. Это было сделано на фоне недавнего признания ДНР и ЛНР российским лидером Владимиром Путиным и начала специальной военной операции РФ на территории Украины.
Европейская общественность расценивает эту спецоперацию как вторжение на территорию суверенного государства, поэтому ввела в отношении России ряд санкций. Так, российские клубы и сборные были исключены из международных соревнований по решению ФИФА и УЕФА.
- 4 марта 2022
-
20:46
-
20:42
-
20:40
-
20:23
-
20:22
-
20:14
-
20:00
-
19:58
-
19:40
-
19:37
-
19:37
-
19:34
-
19:30
-
19:28
-
19:15
-
19:02
-
18:55
-
18:46
-
18:43
-
18:41
-
18:26
-
18:23
-
18:18
-
18:02
-
18:01
-
17:52
-
17:47
-
17:47
-
17:42
-
17:40
-
17:31
-
17:26
-
17:24
-
17:22
-
17:15