Валерий Карпин рассказал о своем будущем в сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о своем будущем в национальной команде.

«Есть ли у меня мотивация работать с командой, если она будет забанена на год-два? Давайте посмотрим. Возможно, до 31 марта что-то изменится — либо в хорошую, либо в плохую сторону.



Как я вижу своё будущее? Посмотрим, что будет со сборной. Посмотрим, что произойдет до 31 марта. Ещё 27 дней, ещё может что-то произойти», — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

Напомним, 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения в стране. Это было сделано на фоне недавнего признания ДНР и ЛНР российским лидером Владимиром Путиным и начала специальной военной операции РФ на территории Украины.



Европейская общественность расценивает эту спецоперацию как вторжение на территорию суверенного государства, поэтому ввела в отношении России ряд санкций. Так, российские клубы и сборные были исключены из международных соревнований по решению ФИФА и УЕФА.