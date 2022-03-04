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«Барселона», «МЮ» и «Арсенал» заинтересованы в подписании хавбека «Вулверхэмптона»

«Барселона», «МЮ» и «Арсенал» заинтересованы в подписании хавбека «Вулверхэмптона»
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Португальский полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш может летом сменить команду.

Как сообщает Daily Mail, в услугах 24-летнего игрока заинтересованы каталонская «Барселона», «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Арсенал». Отмечается, что игрок не против попробовать свои силы в другом месте.

Невеш выступает в составе английского клуба с 2017 года, перейдя из «Порту» за € 17,9 млн. В нынешнем сезоне полузащитник в 24 матчах английской Премьер-лиги отметился тремя голами и одной результативной передачей. Контракт португальца с клубом истекает летом 2024 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

«Барселона» разгромила «Атлетик», дважды забив с 90-й минуты:

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