«Барселона», «МЮ» и «Арсенал» заинтересованы в подписании хавбека «Вулверхэмптона»

Португальский полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш может летом сменить команду.
Как сообщает Daily Mail, в услугах 24-летнего игрока заинтересованы каталонская «Барселона», «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Арсенал». Отмечается, что игрок не против попробовать свои силы в другом месте.
Невеш выступает в составе английского клуба с 2017 года, перейдя из «Порту» за € 17,9 млн. В нынешнем сезоне полузащитник в 24 матчах английской Премьер-лиги отметился тремя голами и одной результативной передачей. Контракт португальца с клубом истекает летом 2024 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.
«Барселона» разгромила «Атлетик», дважды забив с 90-й минуты:
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