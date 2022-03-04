Франция прекратила показ Лиги 1 в России
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Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) прекратила показ французской Лиги 1 на территории Российской Федерации.
«LFP приняла решение с этого дня приостановить действие контракта на трансляцию чемпионата Франции в России на телеканале «Матч ТВ», — сказано в заявлении организации на официальном сайте.
Напомним, действующим лидером турнирной таблицы французского чемпионата является «ПСЖ». Команда Маурисио Почеттино набрала 62 очка в 26 матчах. На втором месте расположился «Марсель», набравший 47 очков.
Замыкает турнирную таблицу французской Лиги 1 «Бордо» с 22 очками. Отметим, что у «Сент-Этьена», «Меца» и «Труа» столько же очков, но клубы расположились выше в таблице согласно дополнительным показателям.
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