«Бавария» готова подписать Антони в случае ухода Гнабри

Нападающий «Аякса» Антони может заменить вингера «Баварии» Сержа Гнабри в баварском клубе. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, срок контракта 26-летнего Гнабри с «Баварией» истекает летом 2023 года, и пока стороны не договорились о его продлении. Сообщалось, что «Аякс» готов запросить за Антони € 60 млн. Его соглашение с голландцами истекает в 2025 году. В этом сезоне чемпионата Голландии он провел 20 матчей, забив 7 голов и сделав 3 ассиста.

Мюнхенская «Бавария» в 24 матчах набрала 58 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022. Баварцы также являются действующими чемпионами Германии. «Аякс» (57) также лидирует в чемпионате Нидерландов после 24 туров.