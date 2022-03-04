«Бавария» готова подписать Антони в случае ухода Гнабри
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Нападающий «Аякса» Антони может заменить вингера «Баварии» Сержа Гнабри в баварском клубе. Об этом сообщает Bild.
По информации источника, срок контракта 26-летнего Гнабри с «Баварией» истекает летом 2023 года, и пока стороны не договорились о его продлении. Сообщалось, что «Аякс» готов запросить за Антони € 60 млн. Его соглашение с голландцами истекает в 2025 году. В этом сезоне чемпионата Голландии он провел 20 матчей, забив 7 голов и сделав 3 ассиста.
Мюнхенская «Бавария» в 24 матчах набрала 58 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022. Баварцы также являются действующими чемпионами Германии. «Аякс» (57) также лидирует в чемпионате Нидерландов после 24 туров.
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